Yummy // Rock indé à gogo // 29.05.17

Une émission qui fait la part belle à l’indie rock. On prend des nouvelles du label français Hidden Bay Records qui enchaîne les excellentes sorties (Andrew Younker, Brunch Club) puis on part en Australie regarder ce qu’il se passe chez Milk Records (Courtney Barnett, Jen Cloher, Hachiku). Il y a aussi quelques classiques californiens (Cake, Pavement, Louis XIV) et enfin du retro en duo avec Nino et Radiah ainsi que Nancy et Lee. Bonne écoute.

Courtney Barnett « How To Boil An Egg » (Single, Milk Rec, 2017)

Hachiku « Moon Face » (EP, Milk Records, 2017)

Jen Cloher « Needle In the Hay » (Single, Milk Rec, 2015)

Louis XIV « Paper Doll » (The Best Little Secrets Are Kept, Atlantic, 2005)

Cake « Daria » (Fashion Nugget, Capricorn, 1996)

Pavement « Summer Babe (Winter Version) » (Slanted And Enchanted, Matador, 1992)

Andrew Younker « Electric Chair » (Microchasm, Hidden Bay, 2017)

Brunch Club « Bed Bugs » (EP, Hidden Bay Records, 2017)

Nino Ferrer « Mint Julep » (Nino And Radiah, CBS, 1974)

Nancy & Lee « Jackson » (Nancy & Lee, Reprise, 1968)

Dusty Much « Not Wild » (Cheap Entertainment, Howlin Banana, 2017)

