Après un marathon d’émissions, Yummy vous propose une playlist composée d’artistes diffusés ces dernières semaines. Une sélection qui vous permettra d’écouter d’autres morceaux de ces artistes de la déglingue et d’aller plus loin dans leur discographie. Au programme, une majorité de musique d’origine japonaise lo-fi, heavy et louches entrecoupé de délicieuses pépites.

