Yummy // Punk et indie français + bizarreries 90’s // 09.01.17

Yummy attaque 2017 avec une émission en grande partie made in France. On y trouve notamment du punk grâce au nouveau Pierre & Bastien, la fameuse compilation de Soul Jazz Rec : Punk 45 « Les Punks, the French Connection » ou encore le split EP Skeptics/Prêcheur Loup. Mais aussi de l’indie rock avec un extrait du splendide « Marginal Spots » de François Virot (Born Bad) ainsi que Bitpart. Enfin, on va faire un tour dans les coins reculés du rock alternatif des années 90 en écoutant les expérimentions de Cul de Sac et Flying Saucer Attack. Bonne écoute.

