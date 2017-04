Attendu depuis une éternité, l’album des déglingués de Dusty Mush sortira le 26 mai. Une nouvelle qui re-plonge Yummy dans l’écoute intensive de morceaux fous et furieux et l’amène à vous proposer une petite leçon du punk. Autre actualité chaude, la venue des Real Kids à Paris pour un concert déjà culte et la tournée de Teenage Fanclub. C’est tout naturellement que l’autre versant de cette émission sera occupé par de la Power Pop.