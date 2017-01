Yummy // Nouveautés, grunge et Manic Static // 16-01-17

Aujourd’hui on fait un tour à Chicago pour s’intéresser à Manic Static, un micro label hyperactif et spécialisé dans la pop et le rock très lo-fi (Lala Lala, Blanket, Liqs). Du côté des nouveautés on se penche sur le cas de Cabbage (photo), un groupe de Manchester qui pourrait bien balayer nos récentes critiques sur la qualité médiocre du rock anglais actuel. Il y aura aussi des habitués avec des extraits des derniers EPs de Cate Le Bon et du Villjeuif Underground. Enfin, une bonne partie de l’émission sera consacrée à de gros classiques grunge et stoner (Garbage. Queen of The Stone Age). Bonne écoute.

