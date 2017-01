Yummy // Douceurs hivernales // 23.01.17

L’hiver bat son plein et la seule chose à faire est de se blottir sous les couvertures, son chat en guise de bouillotte et de laisser Yummy s’occuper de la bande son. Une fois n’est pas coutume, le temps d’une émission on arrête le bruit pour laisser place à de la pop neurasthénique toute jolie (Hand Habits, Andy Shauf), des classiques folk rock et indépendants (Vic Chesnutt, Léonard Cohen, Elliott Smith). Une émission tisane facile à digérer et garantie sans OGM.



