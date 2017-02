Après vous avoir raconté l’histoire folle du Genya Rock Festival, Yummy continue son exploration du pays du soleil levant et de sa folie musicale sous plusieurs coutures : heavy, psychédélique voir jazzy. Et puisque la nostalgie de l’hiver ne s’est toujours pas estompée, l’émission fera aussi la part belle à des classiques folk (Nick Drake, Vashti Bunyan, Alela Diane, Jackson C Frank et Mirel Wagner et Bonnie Prince Billy).

