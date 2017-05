Yummy // Chute de parpaings & weirdos // 15.05.17

Dans tout juste 11 jours, Cheap Entertainment des Dusty Mush envahira le monde et on a eu la chance de l’avoir avant tout le monde. Il nous a tellement déglingué le cerveau qu’on a décidé de diffuser tout l’album à hauteur d’un morceau par semaine. Dans la foulée de ce Dusty Marathon, on vous arrache la tête avec du garage-punk-noise-synth en allant faire un tour du côté de Saint Louis, Missouri et du label Lumpy Records et en écoutant les jobards de Yikes, No Balls ou encore Doomsday Student. Pour, un peu, moins de violence brute, on s’intéressera aussi au groupe de Mike Donovan Peacers et à un disque de David Kilgour.