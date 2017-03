Dans cette émission Yummy joue à domicile avec une playlist quasiment 100% made in France. On s’intéresse notamment à la pop lofi drolatique de Trotski Nautique, au légendaire Jean-Luc le Ténia ou encore aux bizarreries sixties d’Evariste, Clothilde ou encore l’incroyable disque « Higelin et Areski ». On ira également dans la ville du bizarre, Brest, parler de Beko Disques ainsi que du groupe punk Litovsk. Bonne écoute