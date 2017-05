VRF Show #8 avec Dehmo // 30.05.17

Une grosse digestion depuis la dernière émission, mais le VRF Show est enfin de retour ce mardi 30 mai de 21h à 22h30 ! Pour l’occasion, un casting de choix avec les anciens animateurs de l’émission « Ça Parle Hip-Hop« Amed & Hubert, aujourd’hui respectivement chez Booska-P et OKLM. Mehdi, graphiste et Community Manager chez Bomayé Musik sera également de la partie. Et comme depuis le début de la saison, Wesley & Tom (VRF) seront autour de la table.

Coups de coeur, actualité, débat, quiz, un peu de mauvaise foi, mais surtout beaucoup de passion et de bonne humeur !

L’invité du mois est le rappeur Dehmo, ex-membre de la MZ, dont le premier album solo Éthologie sortira le 23 juin 2017.

N’hésitez pas à partager vos avis, réagir, interpeller, assassiner ou couvrir d’éloges l’émission sur Facebook ou Twitter avec #VRFSHOW.