Écoutez ou réécoutez la quatrième émission du VRF Show, première de l’année 2017 avec Wesley, Emmanuelle, Mael et Tom, et en invité du mois Take A Mic du collectif Eddie Hyde dont l’EP « Bipolaire » sort le 20 janvier prochain.

Au menu :

Le Top 3 de la bande : retour sur les sujets brûlants de l’actualité rap hexagonale avec la très grande forme de Sofiane , l’énième retour aux affaires du mythique groupe IAM et nos voeux pour notre cher rap hexagonal en cette nouvelle année.



Le débat du soir : « Peut-on faire du rap sans prendre position ? »



Vous êtes pas prêts : l’équipe a joué les chercheurs d’or pour vous proposer les bonnes têtes à suivre au plus vite.



L’invité du mois : Take A Mic est venu parler de son parcours, son rapport à la musique de son EP « Bipolaire » à venir le 20 janvier prochain.

L’équipe du VRF Show est à retrouver sur Twitter : Wesley (VRF), Manue (Colloque Hip Hop/ La Plume & Le Bitume), Mael (OFIVE) et Tom (VRF).

On se retrouve le 7 février 2017 !