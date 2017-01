Les Voix s’Unissent : rencontre entre Bagnolet et Paris 3 !

Le projet « Les voix s’unissent » consiste à faire collaborer 4 adolescents de Bagnolet et 4 étudiants de l’Université Sorbonne Nouvelle en vue de la co-construction d’une émission de radio dont le thème est un événement/lieu culturel et/ou artistique se déroulant sur les deux territoires.

Les associations Radio Campus Paris et L’oeil à l’écoute coordonnent ce projet.

Le projet « Les voix s’unissent » est basé sur le constat suivant : les jeunes ont besoin d’ouverture et de découverte de l’autre. Il existe de fortes disparités sociales, économiques et culturelles entre Paris et la Seine-Saint-Denis : inégalité du niveau de vie, différences d’origines et de taux de réussite scolaire, écarte d’accès à la culture et d’offre artistique, déséquilibre dans la mobilité. Elles représentent un frein au dialogue et peuvent engendrer repli sur soi, défiance, indifférence voire dénigrement mutuel. Les tissus associatifs sont très développés sur ces deux territoires mais manquent réellement de passerelles pour unir leurs actions et créer les conditions nécessaires d’une meilleure compréhension de l’autre à travers la collaboration concrète des populations.

Les étudiants et les adolescents seront formés aux outils et aux formats radiophoniques : utilisation du matériel, écriture, reportage, interview, montage et enregistreront lors de la dernière séance une émission dans les conditions du direct.

La formation se déroulera sur 20 heures réparties sur les vacances de février entre le 8 et le 15 février 2017.

Formation gratuite

Inscriptions : direction@radiocampusparis.org