Vers l’intégral été # 4

Episode 4 – Départ

C’est la veille du départ, demain on reprend la route. Les parasols sont repliés, les valises déjà dans le coffre. On se promet de revenir au moins une fois dans l’année pour ouvrir la maison. J’ai l’impression que je suis arrivée hier. Faudra pas que j’oublie de poster les cartes demain matin. J’espère que je n’ai oublié personne. C’est rare de recevoir des cartes postales. Les enfants se sont bien amusés… Ce soir, on est tous un peu tristes mais on ne se le dit pas, ce sont les regards qui parlent. On refait le tour de la maison, on rassemble ce qui pourrait traîner, on ferme les volets encore une fois. C’est ma dernière nuit ici, dans le lieu des vacances, je ne vais pas dormir, la nuit sera certainement blanche… L’occasion de plonger encore une fois ensemble au coeur de l’été, de méditer avec Almitra, Vincent, Mme Martin, de prendre la route avec trois amis et d’accompagner César et Rosalie.