Vers l’intégral été # 3

Episode 3 – Retrouvailles

Au marché, tu devineras jamais, j’ai croisé Laure, la cousine de Simon, on était au lycée ensemble, je crois qu’on se parlait pas beaucoup mais je ne sais plus pourquoi, peut-être une histoire de garçons… Elle revient ici tous les ans, c’est drôle, on s’était jamais vues. Elle n’a pas changé, paraît que moi non plus, ça nous a fait plaisir de discuter un peu, elle a gardé des relations avec beaucoup de monde au lycée. On est invité ce soir à dîner, on se retrouve dans la maison de ses grands-parents, celle au bout du chemin, on pourra y aller à pieds. Ce soir, la nuit est pleine, doucement rassurante… Ça fait 15 ans que j’ai quitté le lycée. La conversation, plus poussée ce soir, lors du dîner, m’a replongée dans mes histoires d’adolescente ; celle qui me chuchote parfois qu’elle est toujours là. Il est l’heure de fermer les yeux, d’aller à la rencontre des profondeurs, de Grazia, de l’étranger, de se diriger vers le Phare, puis vers l’Italie… Il est temps de lire l’IRM de la semaine, d’imaginer l’histoire de l’inventaire sonore et de discuter « expression ».