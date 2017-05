Vaudou Paname#31 : Gravité Zéro (James Delleck & co) // 17.05.17

Émission du mercredi 17 Mai 2017

Présenté par Clément Bustelo (avec Sébastien Crepinior et Youdy Bilika)

►► C’est le Vaudou Paname#31 avec James Delleck de Gravité Zéro, Mc/producteur de la scène hip-hop underground depuis plus de 15 ans (L’Atelier, Le Klub des 7, Klub des Loosers)

En compagnie également de Cyanure d’ATK, Barhow du Dirty Zoo, Scam Leon, Swan U et DJ G High DJo pour parler du concert du samedi 20 Mai à Petit Bain.

Gravité Zéro est un duo formé de James Delleck & Le Jouage, avec qui on fait un plongeon dans une dimension interstellaire, entre science-fiction et hip-hop, poussant l’aventure jusque dans ses recoins les plus obscurs.

PLAYLIST

Issaba – En bref

Doums – Zénith

Gravité Zéro – Sarah Connor

Gravité Zéro – Golgoth53

ATK – 150 Mots

Swan U – Ozone

Scam Leon – Danse avec les louches

Rezinsky : Bartabas

Dirty Zoo – Les Chevaliers du Cognac (Remix by Mr Ours)

Gravité Zéro – Black moutons

Mercredi 17 mai de 22:30 à 00:00 avec playlist, interview(s) et actu des concerts

En live sur le 93.9 FM à Paris et en direct sur Internet juste ici!