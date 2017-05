Vaudou Paname#30 / Spécial F.O.U – Festival des Ouvertures Utiles

Émission du mercredi 26 avril 2017

Présenté par Clément Bustelo (avec Sébastien Crepinior)

►► C’est le Vaudou Paname#30 en compagnie de jeunes gens qui se battent pour que Paris et ses alentours vivent autrement. Discussion sur les squats et du fait de squatter, qui peut être vu comme l’expression d’un mouvement social revendiquant le droit à une vie digne.

« Partant de la constatation qu’il y a pléthore de logements vacants (2 milions en France), car soumis par la société de consommation à la spéculation, et que nombre de gens rencontrent des difficultés énormes à se loger, les squatteurs ont pris le parti d’occuper, de réquisitionner les logements inoccupés pour y vivre. Les squats s’inscrivent dans une logique de réappropriation. C’est un déni du principe de propriété, au profit de la légitimité et de la nécessité vitale : se loger. «

Nécessité habitative ? Conviction politique ? On parlera de la 13ème édition du F.O.U (le Festival des Ouvertures Utiles qui se déroule du 15 avril au 13 mai 2017) avec Andres du Carbone17, Liz Mari (Rue des Miracles/Schaeffer) et 2 membres du collectif Bastillon. On essaiera aussi de recenser les multiples lieux de vie et/ou d’activités d’esprit solidaire à Paris et dans ses environs, ces lieux qui favorisent inter-connexions, convergence, échanges, synergie.

Au Clos Sauvage – 12 rue du Clos Bénard 93300 Aubervilliers

– 12 rue du Clos Bénard 93300 Aubervilliers Le Bastillon – 48 Boulevard de la Bastille 75012 Paris

– 48 Boulevard de la Bastille 75012 Paris Bat K13 – 148 bis rue de Tolbiac 75013 Paris

– 148 bis rue de Tolbiac 75013 Paris Carbone 17 – 17 rue des Postes 93300 Aubervilliers

– 17 rue des Postes 93300 Aubervilliers Collectif 23 – 23 rue du Château Landon 75010 Paris

– 23 rue du Château Landon 75010 Paris Collectif 3 Couronnes – 11 rue des 3 couronnes 75011 Paris

– 11 rue des 3 couronnes 75011 Paris L’Aubergine 3000 (Stendhal sud ) – 164 boulevard Gabriel Péri 92240 Malakoff

) – 164 boulevard Gabriel Péri 92240 Malakoff La Capela – 20 rue Philippe de Girard 75010 Paris

– 20 rue Philippe de Girard 75010 Paris La Crèche des Quatre Chemins – 27 rue Berthier 93500 Pantin

– 27 rue Berthier 93500 Pantin La FarM – 10 avenue Danielle Casanova 93360 Neuilly-Plaisance

– 10 avenue Danielle Casanova 93360 Neuilly-Plaisance Le Garage – 12 Avenue Raspail 93170 Bagnolet

– 12 Avenue Raspail 93170 Bagnolet La Gare XP – 18 boulevard Sérurier 75019 Paris

– 18 boulevard Sérurier 75019 Paris La Gendarmerie – 8 rue de la Commune 94800 Villejuif

– 8 rue de la Commune 94800 Villejuif Le Jardin d’Alice – 19 Rue Garibaldi 93100 Montreuil

– 19 Rue Garibaldi 93100 Montreuil La Lanterne – 30 rue Martin Bernard 75013 Paris

– 30 rue Martin Bernard 75013 Paris La Maison de la Plage – 157 rue de Crimée 75019 Paris

– 157 rue de Crimée 75019 Paris La Petite Maison – 8, rue Godefroy Cavaignac 75011 Paris

– 8, rue Godefroy Cavaignac 75011 Paris La Petite Rockette – 125 Rue du Chemin Vert 75011 Paris

– 125 Rue du Chemin Vert 75011 Paris La Venvole – 8 passage Abel Leblanc 75012 Paris

– 8 passage Abel Leblanc 75012 Paris La Volte – 43 avenue Faidherbe 93100 Montreuil

– 43 avenue Faidherbe 93100 Montreuil Le Sans Plomb – 9 Rue Ernest Renan 94200 Ivry-sur-Seine

– 9 Rue Ernest Renan 94200 Ivry-sur-Seine Le Schaeffer – 61 rue Schaeffer 93300 Aubervilliers

– 61 rue Schaeffer 93300 Aubervilliers Le Shakirail – 72 Rue Riquet 75018 Paris

– 72 Rue Riquet 75018 Paris Le Stendhal Parmentier – 62bis avenue Parmentier 75011 Paris

– 62bis avenue Parmentier 75011 Paris Valenciennes – 2, rue de Valenciennes 75010 Paris

