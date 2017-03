Vaudou Paname#25: 6e Level (Le Célèbre Bauza)

Émission du mercredi 15 mars 2017

Présenté par Clément Bustelo (avec Sébastien Crepinior)

►► C’est le Vaudou Paname#25 avec 6e Level, le label du Célèbre Bauza (avec aussi Daks, RastafaRap, Möney-Mike et DevilDeyz)

En solo, Bauza a sorti « Entre 2 Vies » (en 2002), « La Célèbre Tape » (en 2004) et « La Coupe Des Vices » (en 2006) via Time Bomb Records.

Discussion sur l’épopée Time Bomb (le célèbre label français créé en 1995 par DJ Mars et DJ Sek), aventure a laquelle Bauza a participé et Présentation de son label 6emeLevelMusic, composé d’un collectif (SixL) de 6 M.Cs : DAKS, MONEY MIKE, RASTAFARAP, TERY, MOUN et DEVILDEYZ

