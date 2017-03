Émission du mercredi 1 mars 2017

Présenté par Clément Bustelo (avec Sébastien Crepinior et Youdy Bilika)

►► C’est le Vaudou Paname#23 avec Alain Mion, du groupe Cortex, pianiste, compositeur, arrangeur et chanteur de jazz, il est un des jazzman français les plus samplés par les stars du rap américain (Madlib, MF Doom, Rick Ross, Fat Joe, Wiz Khalifa, Curren$y, Lupe Fiasco, Flying Lotus etc…). Crée en 1974, Cortex est surtout connu pour son album culte « Troupeau Bleu » (en 1975, avec la regrettée Mireille Dalbray à la voix, Alain Gandolfi – batterie, Jean Grevet – basse…), puis « Vol. 2″, « Cortex Inédit 79″, « Caribou », « Pourquoi » et ses rééditions (Caravage/Believe, Trad Vibe, Ward Records Japan…)

Cortex en concert au Macki Music Festival 2017 (festival créé par les collectifs parisiens La Mamie’s & Cracki Records / 1er week-end de juillet au Parc De La Mairie De Carrieres Sur Seine)

► CHROMATIK, groupe parisien entre jazz, funk et hip hop, avec Carl, son guitariste et fondateur et Hi Levelz (Mc)

En concert le 14 mars pour la soirée WHAD DA FUNK w/ Freaksoul & The Pieces au GLAZART

PLAYLIST

Cortex – Mary et Jeff

Michel Sardaby – Martinica

Jacky Giordano – Eaglet

Cortex- I Heard A Sigh

Cortex – Oh! Lord

CHROMATIK – Full Mojo

CHROMATIK – I Need

Chocolate Milk – Action Speaks Louder Than Words

Betty Wright – Clean Up Woman

Mercredi 1 Mars de 22:30 à 00:00

