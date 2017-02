Émission du mercredi 22 Février 2017

►► C’est le Vaudou Paname#22 avec Les Sages Poètes De La Rue (Zoxea, Melopheelo & Dany Dan), un des groupes les plus mythiques du rap français. Formés à Boulogne en 1987, ils sont de retour avec un nouvel album « Art contemporain ». De « La Rue » jusqu’à « Superstition« , Les Sages Po’ c’est 30 ans d’Histoire du rap français, des classiques indétrônables, et une influence majeure sur le rap français qui a donné naissance à un style : l’école Beat de Boul, qui a formé directement ou indirectement pas mal d’artistes (Lunatic – Booba et Ali), (Malekal Morte – Mala, Bram’s et Issaka), (Mo’vez Lang – LIM, Cens Nino et Boulox), (Nysay – Salif et Exs), (Les Solos – Sir Doum’s, Pass Partoo, Arafat, IMS…)

Les Sages Po’ débutent leur carrière sur la scène hip-hop en 1993, avec une apparition sur la compilation Cool Sessions de Jimmy Jay, puis sur la BO du film La Haine avec Bons Baisers du Poste (1995).

L’âge d’or du rap français – 27 mars 2017 AccorHotels Arena

➡️ Driver, activiste et rappeur français d’origine camerounaise en provenance de Sarcelles, connu pour ses albums « Le grand schelem » (1998), « Swing Popotin » (2002), « L’architecte » (2010) et « Self Control » (2014) et pour ses featurings aussi variés que surprenants: Julia Channel, Dolly Golden, Vanessa Demouy, Sophie Favier, Rohff, Diam’s, Manu Dibango, Kery James, Les X-Men, Lunatic, Boyz II Men, Les Sages Poètes de la Rue, Method Man, Prodigal Sunn….

PLAYLIST

Sages Poètes de la Rue – Qu’est ce qui fait marcher les sages

Mc Solaar – Sentinel Nord (Prod. Jimmy Jay)

SEAR LUI-MEME – Pour mes gars de Paris

Sages Poètes de la Rue – Superstition

Sages Poètes de la Rue – À la recherche du rap perdu

EL SHABAR, PRODIGAL SUN & KILLAH PRIEST ft Driver – Freedom Fighter

Josman – À La Fin Du Périple

🚨 Session freestyle 🚨 avec Driver et Da System (Little Lion, Nicky Nelson & Mc Medi)

