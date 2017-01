Derrière les fagots : Le Repas de Noël (Ep.1) // 02.01.17

Derrière les fagots, une émission de documentaire radiophonique qui déplace le regard

réalisée par Esther Valencic et Cléo Cohen

Le repas de Noël, épisode 1 : l’atelier cuisine

A l’heure où en France, la tradition veut qu’on se réunisse en famille pour le repas de Noël, Derrière les fagots a promené son micro dans l’atelier de cuisine du dîner de Noël organisé par deux associations de deux grandes écoles parisiennes : le PEI (Migrens) à l’ENS et l’association similaire de l’ENSAD qui accueillent des étudiants réfugiés entre leurs murs. Ces derniers ont été conviés à préparer un repas de Noël dans les locaux de l’ENS, le 15 décembre, aux côtés d’étudiants bénévoles qui les accompagnent au sein du programme.

Les deux associations, nées d’initiatives étudiantes suite au démantèlement du camp de réfugiés de la Chapelle, à Paris, en juin 2015, invitent des étudiants, chercheurs, professeurs et intellectuels étrangers demandeurs d’asile ou réfugiés et leur permettent de suivre des cours de français quotidiens en vue d’une reprise d’études et d’une intégration dans l’enseignement supérieur français.

Si une quarantaine de personnes était présente au dîner, seule une poignée de ces étudiants, réfugiés ou bénévoles, est venue cuisiner des plats venus de loin. A leur disposition : deux cuisines, des ustensiles glanés ici et là et des courses orchestrées par les chefs du jour, pour la plupart soudanais. La cuisine, une façon collective de se rencontrer à travers un langage commun…

Derrière les fagots a passé une après-midi à humer, goûter, regarder cuire… on allait quand même pas mettre la main à la pâte! Même si vous êtes encore en pleine digestion des traditionnels repas de Noël, rassurez-vous, cette balade en cuisine n’est que sonore et sans calorie.

