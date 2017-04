USé dans Lives Factory

A l’occasion des 10 ans du Label Born Bad qui fête ça avec une série de concerts en France les 27, 28 et 29 avril, Lives Factory vous présente la liberté, la brutalité, la transe, le primitif avec un concert d’USé enregistré le 1er octobre dernier à La Maroquinerie lors d’une soirée Gonzai. USé c’est du garage. Pas dans le genre bien rangé avec des mecs qui jouent proprement mais déglingué au milieu de nulle part. Et on tape sur tout et n’importe quoi mais dans une urgence et un ryhtme qui mène à l’extase. USé est une parenthèse, un rêve qui dure 40 minutes et dont on se réveille libéré.

Le premier album d’USé, Chiens de la casse est sorti chez Born Bad. Il jouera le 29 avril à la Machine du Moulin Rouge à Paris.