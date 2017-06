Proxima Estacion : les Suds à Arles // 12.06.17

Pour cette dernière émission de la saison, Proxima Estacion prend ses quartiers d’été direction Les Suds à Arles. Mounir Kabbaj sera notre invité pour nous présenter la 22eme édition qui aura lieu du 10 au 16 juillet 2017.

Mounir nous présentera aussi sa petite entreprise musicale : Ginger Sounds , agence culturelle spécialisée dans les musiques actuelles du Monde, de la Grande Méditerranée et de l’Afrique noire et les artistes avec lesquels il collabore : Fatoumata Diawara, Alsarah & the Nubatones, Tamer Abu Ghazaleh, Egyptian Project et bien d’autres…