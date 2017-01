Turzi dans Lives Factory

Ce soir Lives Factory vous propose diffusion du concert de Turzi enregistré à la Gaîté Lyrique lors du Marathon ! Festival le 24 novembre 2016. A l’occasion de cette soirée, le groupe a créé une pièce pour 10 musiciens, Tremolo Army inspirée d’orchestres de guitares chers à Rhys Chatam et Glenn Branca.

Turzi a sorti l’an dernier sur le label Record Makers, la suite logique de ses albums A et B, C, porté par des lignes cinégéniques et une voix féminine de soprano qui sublime le tout, sans pour autant laisser de côté des plages plus électriques.

On écoute tout de suite la création de Romain Turzi pour 10 musiciens présentée lors du Festival Marathon le 24 novembre dernier.