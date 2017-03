Tropical Club : Reprends moi #3 // 18.03.17

Reprends moi #3

C’est le retour de George et sa carte blanche intitulée « Reprends moi ». Il faut dire que George et les reprises, c’est une longue histoire. Tout a commencé en 1876 quand il reprisait ses chaussettes. C’était les débuts, la folie, l’inconscience. Et puis, lors d’un voyage en absurdie qu’il fait lorsqu’il s’ennuie, George découvre que reprise en anglais se dit cover. En toute logique, il se lance alors dans la recherche de cover à repriser. Mais tout bascule le jour où il entend de la musique à la radio. Et là, il se dit que certaines chansons sont quand même bien reprisée, n’est ce pas ?

Alors voilà, comme il aime la musique et repriser aussi, il cherche pour toi, auditeur-internaute, des chansons. Et dans cette épisode, tout les styles sont à l’honneur, avec des montagnes russes pour passer de l’un à l’autre… Mais on a déjà vu ça dans l’épisode 1 et aussi dans l’épisode 2.

A noter que George, pour rendre hommage aux 30 ans de l’album The Joshua Tree de U2, vous a dégoté des reprises à pas piquer des hannetons… Pas sûr qu’on le remercie !

La playlist