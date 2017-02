Tropical Club Plage #41 // 18.02.17

On a passé les 40 au compteur, et toujours aussi bien installés dans leurs transats, George et Andy et Xavier le plagiste/courrier des auditeurs-man reçoivent un vrai groupe vivant qui sait tropicaliser les claviers.

Oui, Pilote, c’est ce duo de filles de l’espace qui traverse l’électro et la pop à renforts de combinaisons spatiales, qui viendra atterrir sur la plage de Radio Campus Paris samedi soir, à 19 heures, pour nous jouer quelques titres en direct pendant l’émission ! Et on l’espère, l’intégrale de Pet Sounds (on a pas eu de retours sur cette demande).

Faites nous confiance, faites comme d’hab’ quoi : on s’occupe de tout, on règle même le thermostat et on ramène les bananes. Le tout sous l’œil approbateur de Brian. Rendez-vous samedi !