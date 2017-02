Tropical Club plage #40 – 11.02.17

Ça y est, même le nouvel ordre mondial tente (EN VAIN) de nous arrêter, mais rien n’y fera, RIEN VOUS ENTENDEZ : pour la 40ème les soldats de la plage de Radio Campus Paris continueront à vous faire écouter des musiciens morts, Jean Kevin continuera à trouver des horreurs tropicales francophones, le plagiste continuera d’exhumer des lettres et dédicaces d’auditeurs, et les auditeurs continueront de nous appeler. Pour la 40ème, on continue de bouleverser le monde connu. À 19h, et en direct. Pour une heure de folie plus tropicale que le bronzage de Trump.

Tropical Club, coco et palmiers pour tous !