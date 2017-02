Tropical Club plage #39 – 04.02.17

Chers auditeurs, ils reviennent en direct, ENFIN, pour votre plus grand plaisir : Andy, George, Xavier le plagiste et Etienne le barman. Enfin en direct. Et à une semaine de la quarantième, on va faire monter le son avec peut-être du Brian Wilson, du wall of sound composé par un meurtrier, Jean Kevin et ses pépites tropicales des croûtes oubliées de la musique française, du hip hop des palmiers californiens, une dédicace des auditeurs sacrément metal et bien d’autres sons qui vont, nous en sommes certains, enjouer votre samedi soir comme Pénélope qui recevrait son chèque. Sans chèque. Mais sur les ondes les plus chaudes de la radio.

Samedi, 19h.