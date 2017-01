Tropical Club Plage #36 / 14.01.17

Tropical Club Plage #36

Alors qu’une vague de froid s’abat sur la France, la plage du Tropical Club reste l’endroit le plus chaud où, toi, auditrice, tu peux venir te réchauffer. Auditeur, soit le bienvenu également. Cette semaine encore, George, Andy et Xavier ont encore fait les choses en grand : du Beach Boys, des nouveautés, des classiques, les tubes du coffre de Jean-Kevin et la « dédicasse » des auditeurs.

Tu te les cailles ? Tu ne veux pas suivre les primaires de gauche ? Tu n’as pas digéré la galette des rois de ton entreprise ? Tu pleures à chaque fois que tu entends un titre de Wham ?

Alors pousse le chauffage à fond, mets toi en maillot, pousse les meubles. Si tu n’as pas de sable, renverse la litière du chat sur le sol (vérifie qu’elle est propre). Si tu n’as pas de chat, prends en un.

Playlist

The Beach Boys – Sail on, Sailor (C’est la charte du Tropical Club : Un brian sinon rien)

Golden Coast – Make ya move (C’est tout nouveau, tout beau, tout chaud)

Le titre tropical de Jean-Kevin : La bande à Basile – Le bateau rétro (Le groupe à qui l’on doit « la chenille », ce tube interplanétaire)

Seu Jorge – Mina da condominio (Une histoire d’amour triste mais qui fait danser)

La « dédicasse » des auditeurs par Xavier le plagiste : Devo – Head like a hole (C’est pas tropical et on pense que Xavier le plagiste nous ment sur les dédicaces des auditeurs)

Nit – Fréquentations modulantes (LE FUTUR HIT DE TON ÉTÉ 2017 – va sur son facebook)

Jorge Ben – Jésus de praga (Andy le traduit littéralement comme le jésus de prague. Mais on a un doute parce que c’est brésilien)

Shy Cuv – Pharaohs (Une cover de sbtrkt de 2011 mais c’est bien aussi !)

Bananarama – Cruel Summer (Un groupe des filles des années 80 avec banana dans le nom, il fallait les passer plus tôt !)

Edmundo Ros et Caterina Valente – El dondo sur la collina (Reprise des Beatles, « The fool on the hill » et ne cherche pas de blague, il n’y en a pas)