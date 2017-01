Tropical Club plage #38 – Hommage à George Michael

Tropical Club plage #38

Ce Noël 2016 fut le « last christmas » de George Michael. Un des héros du Tropical Club nous a quitté le 26 décembre. De son vrai nom Georgios Kyriacos Panayiotou, George nous a laissé des monuments de la pop musique, une esthétique aux mèches blondes, au torse velu, à la barbe naissante et aux percings provoquant. Bien plus que de l’Ouzo dans nos enceintes, George nous a offert de beau duo. Le premier est bien sûr celui avec Andrew Ridgeley pour le groupe Wham. Il y a aussi les clips avec les super model pour le titre « Freedom 90 », les concerts caritatifs, la drogue, le sexe,… Chacun a dans la tête une chanson de George pour accompagner un souvenir de sa vie.

Le Tropical Club devait à l’origine s’appeler le Tropicana Club. Mais la direction de l’époque, alors despotique, trouvait que cela ressemblait trop à une obscure marque de jus de fruit. L’esprit est bien sûr resté.

Dans cette émission spéciale, et un mois après sa mort vous entendrez des version étonnantes de ses chansons, des duos et peut-être un Brian Wilson.

Playlist

George Michael – Outside (Une chanson pour sortir du placard – si vous ne connaissez pas le clip, regardez le !

Wham – Wake me up before you gogo (la chanson qui ouvre l’émission)

George Michael et Astrud Gilberto – Desafinado (Quand l’hellène rencontre le Brésil suave)

George Michael – Hard Day

The Beach Boys – Good Vibrations ARDENCY REMIX (duo de Floride)

Wham – Battlestations (Rien à voir avec Battlestar Galactica…)

George Michael & Mary J Blige – As (une des cover les plus classes de Stevie Wonder)

Wham – The edge of heaven (C’est le moment où on chiale parce que George maintenant ne peut chanter que dans un coin du ciel)

Wham – Wham Rap (dans ta gueule Dr Dre)

Leo Moracchioli – Wake me up before you go go / metal cover