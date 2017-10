La playlist du Tropical Club #55

Elvis Presley – Thanks to the rolling sea

The Coasters – Down in Mexico (version de 1956)

Trevor Horn – Sky Show

Leska – Rolling

African Salsa Orchestra – Mi bi kpa aklunon

The Beach Boys – Fun, fun, fun (Live à Londres – 1964)

Alka Balbir et Katerine – Mon mec

Anaïs – Mojo

T . Richardson – Family Affair (Reprise de Sly and the Family Stone)