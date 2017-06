Tropical Club #52 // 03.06.17

Oui, on a fait une 52ème, on a passé le trac de la 51ème, parce que 51, le pastis, tout ça, on pensait qu’on allait se noyer dedans.

Mais non, on continue parce qu’on est en juin et que la planète a plus que jamais besoin de nous. Et c’était l’occasion de se renouveller.

Si si. Comme quand Brian attaquait SMiLE après Pet Sounds, on a décidé de frapper un grand coup : Etienne, notre réalisateur de choc entre dans la danse avec son BLIND TEST.

Oui, un super Blind test vient désormais se rajouter aux autres chroniques : Jean-Kevin et la tropicalisé française, la dédicace des auditeurs par le plagiste, et maintenant le blind test d’Etienne. Ca en jette. Tellement que tu peux entendre dans cette émission folle toutes ces supers chansons :

Oui, retour aux bases, y a du Wham! et du Beach Boys, faudrait pas voir à trop déconner non plus.

La playlist

Wham! – Freedom

Homeboy Sandman – Bamboo

Jean-Kevin a choisi : Michel Sardou – A Mi Manera

Autograf (feat. Victoria Zaro) – Simple

La dédicace des auditeurs : Utah Saints – Something Good (2008 version) et retrouvez sous la playlist le clip démentiel à la hauteur de la chanson

The Beach Boys – Sloop John B

Blind Test d’Etienne : Capri, c’est fini (Hervé Villard) – LA Woman (Billy Idol) – Saint Tropez (Pink Floyd) – San Francisco (Scott McKenzie)

Vampire Weekend – Diane Young

Toto La Momposina – La Ceiba

Seu Jorge – Starman

Et découvrez l’origine du RUNNING MAN (mais oui ce pas de danse des années 80) conté dans le clip fou de Something Good: