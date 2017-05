Tropical Club #51 // 27.05.17

Et voilà, c’est la 51e émission du Tropical Club. Comment ? Que dîtes-vous ? Oui, je vous assure que c’est bien la 51e émission avec George et Andy. Je vous sens sceptique mais je vous assure, même Xavier le Plagiste est là. Comment ça : « Et la 50e ? » ! Vous insinuez que l’on ne sait pas compter ? Que notre précipitation à passer au 51e épisode dévoile un penchant certain pour la boisson ? Mais pas du tout ! Sache cher amie – auditrice – internaute et toi homme de peu de foi, que le 50e épisode aura bien lieu. Peut-être un jour. Qui sait ? Ou comme le chantait Brian Wilson :

God only knows

Alors ce 51e Tropical Club sera comme le 51e état de l’éternel été avec une programmation aux petits oignons. Tu pourras entendre du Elvis Presley. Cet artiste est aussi tropical que sa banane, ne serait ce que pour son titre « King Creole » sorti en 1958 et bande originale du film éponyme dont il était la star. Tu pourras également te faire du bien aux oreilles avec des nouveautés dont tu trouveras les liens soundcloud dans la tracklist ci-dessous, c’est royal.

Evidemment, Jean-Kevin est là et il est allé de l’autre côté du Rhin pour ramener de la musique qui sent bon le sable chaud et la bière. Xavier le plagiste n’inventera pas une « dédicasse » des auditeurs cette semaine, car il est probable qu’il en reçoive une vraie. Alors enduis toi le corps avec du monoï et mets ton soutien-gorge noix de coco, le Tropical Club t’attend !

La playlist

The Power Station – Get It On (Bang-a-gong)

Elvis Presley – King Creole

La pépite tropicale de Jean-Kevin : Die flippers – Surf baby surf

Courtship – Sunroof

La « dédicasse » de Xavier le Plagiste : Camillo – Sag Warum

AMTRAC feat. MELI – Some Of Them (Lifelike remix)

Doobie Brothers – Mamaloi

IAM – Je ne veux plus voir personne en Harley Davidson

Johnny Aloha – California Gurls (cover de Katy Perry)

