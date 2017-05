Tropical Club #48 // 29.04.17

Bonjour à toi, l’internaute. Bonjour à toi, l’amoureux de la musique. On espère que tu vas bien et que la vie est douce. Le soleil et la chaleur tardent à revenir. Mais Georges, Andy, Xavier le plagiste et Etienne sont là, fidèles au poste du Tropical Club. Chaque samedi, en direct, vous pouvez découvrir une playlist aussi chaude que le sable de l’île Maurice, aussi fraîche qu’un cocktail. Bien sûr, vous entendrez des chanteurs morts. Bien sûr, vous entendrez des nouveautés et du son des années 80. Si vous entendez un message politique caché, c’est sûrement parce qu’un illuminati se sera introduit contre notre volonté dans le studio.

Jean-Kevin est allé fouiller comme un damné dans les caves du bar une pépite musicale dont il a le secret. Il faut dire que l’ancien deejay a laissé l’intégralité de ses 45 tours et autres mini disc à disposition et que notre philippe manoeuvre local n’a qu’à se baisser pour trouver son bonheur.

La « dédicasse » des auditeurs reste l’instant interactif par excellence de Radio Campus Paris même si nous émettons des doutes certains sur la provenance du courrier qu’il nous ramène.

Par contre, et vous en serez sûrement déçu, mais nous n’aurons pas de Wham ! Encore moins de Brian Wilson et de Beach Boys. Ne vous inquiétez pas, l’équipe prépare peut être des émissions spéciales à la gloire des héros de la clef de sol.

La playlist

Gary Lewis & The Playboys – Green Grass

Sacre – The Call

La pépite tropicale de Jean-Kevin : Beatrix Alexandra – Partir sur une île

Marvin Gaye & Tammi Terrell – Good Lovin’ Ain’t Easy To Come By

La « dédicasse » des auditeurs par Xavier le plagiste : Minako Yoshida – Mirage

Afrika and the Zulu Kings – The Beach

A Tribe Called Quest – Solid Wall Of Sound

Bernard Lavilliers featuring Ray Barretto – La salsa

Los Angeles Negros – Mi Tristeza Es Mía Y Nada Más cover de Leonardo Flavio

et n’oubliez pas ce que disait Ésope :