Tropical Club #47 // 22.04.17

Tropical Club #47

Voilà, ça y est ! On l’attendait tous. C’est le 47e épisode du Tropical Club. Cette émission tient ses promesses musicales. Elle tient ses promesses de bonne humeur avec Andy, George, Xavier le plagiste et Etienne au shaker. Sur la plage la plus chaude de la bande fm et 2.0, l’éternel été se poursuit avec une programmation musicale de qualité. Cette fois-ci pourtant, vous n’entendrez pas les Beach Boys. Vous n’entendrez pas George Michael. Vous n’entendrez pas Brian Wilson. Vous entendrez autre chose : une musique qui vous fait chaud au cœur et dans la culotte. Si vous n’en portez pas, vous aurez chaud quand même.

Jean-Kevin vous a dégoté une pépite musicale qui sent l’été et les années 80, comme jamais. Il a même préparé une petite surprise avec son copain Robin Thicke… et Tac ! Une vocation de dee-jay se profile pour notre petit JK. Xavier n’hésitera pas à fouiller dans son sac PTT en toile de jute pour ce moment d’interactivité qu’est sa « dédicasse » des auditeurs. Une rumeur dit qu’il l’aurait volé en 1992 au Club Dorothée, à l’entrée du studio de la Plaine Saint Denis.

Alors maintenant, vous savez tout. Poussez les meubles et les bureaux, appelez les voisins, tartinez vous de crème solaire,ouvrez les fenêtres. Vous êtes enfin prêt à être heureux !

Playlist

Lana Del Rey – Lust for life

Blende feat. Mattie Safer – Back to summertime

La pépite tropicale de Jean-Kevin : Chagrin d’amour – Été yé-yé

Sex Pistols – Holidays in the sun

La « dédicasse » des auditeurs par Xavier le plagiste : Samoan Mafia – Boo-Yaa T.R.I.BE

Nino Ferrer – Le sud

Cal Tadjer – Fried Bananas

Plastic Plates feat. Dragonette (au chant) – Leave a light

Robots with rayguns feat. Carl Gershon – Need U tonight (cover d’INXS)

et n’oubliez pas ce qu’écrivait Yves Bonnefoy :