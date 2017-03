Tropical Club #44 // 27.03.2017

Tropical Club #44

Le retour du Tropical Club, c’est aussi le retour des esprits fins qui aiment la musique et le débat philosophique. George et Andy ne vont pas te montrer leurs biceps mais bien l’étendu de leur savoir-faire culturel. Quant à Xavier, il perce à jour les mystères de l’humanité avec son esprit fécond, ses cocktails et ses petits parasols. Au programme de cette émission, vous retrouverez des engueulades, un jet de branche de palmier en plein studio, une bataille de maillot. Grâce à George et Andy, Vous vous régalerez avec une programmation musicale, fraîche, moderne et dynamique et interprétée par des chanteurs en vie à 80%.

Jean-Kevin vous emmènera en Malaisie avec des strip-teaseuses pour sa pépite musicale et Xavier vous plongera dans les tempêtes dont lui seul a le secret ! Le tropical club ? Une émission comme à la maison !

La playlist

Wham ! – Credit card baby (ça faisait longtemps qu’on en avait pas passé ! God Bless George !)

The Chamanas – Te juro que te amo (cover de Los terricolas)

La pépite tropicale de Jean-Kevin : Shake – Soleil, aide moi (Mais où trouve t’il ce genre de titre ???)

Pat Lok – Love Fm (Ambiance boîte de nuit, chaleur dans ta tête et ailleurs)

La « dédicasse » des auditeurs par Xavier le plagiste : Kavinsky – Blizzard (ça va jeter un froid probablement)

The Shins – Fantasy Island (C’est tout neuf, tout beau beau tout chaud, et on aime ce groupe qui est influencé par… les Beach Boys !)

Chuck Berry – Havana Moon ( Salut Chuck ! Merci pour tout ! On t’aimait bien ! Si tu nous regardes !)

Saib – Acapulco (C’est court mais c’est super bon)

The Giants – Feel the way I do (C’est une trouvaille australienne d’Andy. Andy aime l’Australie. Oh oui !)

Los Skeleteros – Bailando (cover) (On espère que vous aviez oublié l’originale version euro dance qui a fait dansé les campings de France jusqu’à aujourd’hui !)

Et comme le disait Alphonse Allais :