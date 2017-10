TriFaZé #1: Lisa Portelli, Nilem, Danielle Mazens / 06.10.17

Parce que les artistes « découvertes musicales francophones » ont de plus en plus de mal à trouver du relais auprès des radios, nous avons décidé de créer une émission chanson axée sur le texte, sans distinction de genre (acoustique, électro, urbaine, amplifié…)

Nous étions en direct pour notre grande première ce vendredi 6 octobre 2017 à 21h, non sans une pointe d’émotion, pour présenter nos trois premiers invités. Cécile et Cyril respectivement animatrice et chroniqueur ont donné le ton, accompagnés de Raphaël à la réalisation et Marylou au plateau qui shootait ou filmait, selon son inspiration …

Jeune femme affranchie, Lisa Portelli sort un nouvel album « La Nébuleuse » aux sons rock envoûtants où s’élève sa voix aérienne et cristalline. Aujourd’hui elle nous revient en douceur et en force avec un disque qu’elle a pensé du début à la fin.

Dans la vie ou sur scène, Nilem a donné à sa guitare la dimension d’un véritable compagnon de route. Elle est l’arbre à six cordes qui cache une forêt de savoir-faire car ce guitariste talentueux est un également un compositeur, arrangeur, réalisateur, multi-instrumentiste qui a su placer tous ses talents au service de nombreuses collaborations.

Créée en 1905, la Société littéraire de la Poste, aujourd’hui représentée par Danielle Mazens, compte 8 délégations réparties sur le territoire avec un fichier de plus de 1 800 personnes, dont 670 adhérents actifs. L’association propose des sorties culturelles, des ateliers d’écriture et une saison culturelle riche en spectacles (théâtre et concert). La chanson française sera particulièrement à l’honneur de cette saison 2017 /2018.

L’artiste « découverte » chroniqué ce mois-ci s’appelle Balthaze avec son titre « Ombilicalement Vôtre ». Les autres artistes diffusés sont: Cendrio, Noga, Fhom et Pascal Mary.