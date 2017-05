TRENTE-SEPT DEUX SPECIAL BROUILLAGE

[FESTIVAL BROUILLAGE] Cette semaine, Trente-sept Deux brouille les pistes et propose 4 portraits inédits chaque soir. On ne vous en dit pas trop, laissez vos oreilles vous surprendre !



MARDI

On écoute le québécois Guillaume Saint-Hilaire, arrivé à Paris, poussé par le vent vers une nouvelle terre promise. On ne sera pourtant ni complètement au Québec, ni complètement à Paris. On sera dans la tête d’un Québécois qui refait à sa sauce son histoire et l’histoire de ses terres d’origine. Le coeur a ses raisons, il nous expliquera pourquoi.

Réalisé par Clara

MERCREDI

Mercredi, on refait le monde. Vous entendrez une quête de liberté, peut-être une trajectoire fantasmée ou encore une vie qui a évolué. On ne sera ni complètement dans les années 80 ni complètement aujourd’hui. On ne vous en dit pas plus.

Réalisé par Léa

VENDREDI

Pour ce dernier Trente-sept Deux de la semaine, on croise la fiction et la légende, le réel et les langues. Le micro se mue en un miroir mouvant de la mémoire, saisissant le reflet immortel d’une femme à la sensualité symbole, que rien n’a jamais pu délivrer des tortures de l’âme.

Réalisé par Marine

Trente-sept Deux spécial Brouillage

Diffusés du 2 au 5 mai – Quatre épisodes – 10-15 min

18h sur le 93.9FM