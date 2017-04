Tremplin Sorbonne Live 2017 @FGO-Barbara

▬▬▬▬▬▬ S o r b o n n e L i v e 2 0 1 7 ▬▬▬▬▬▬

Rendez-vous le mardi 2 mai à FGO-Barbara pour la finale de l’édition 2017 du tremplin de musiques actuelles Sorbonne Live.

GRATUIT SUR RÉSERVATION

(dans la limite des places disponilbes)

Réservation : https://www.billetweb.fr/ sorbonne-live2017

Bob and the Apple – POP ROCK PSYCHÉDÉLIQUE

Depuis ses débuts en 2009, Bob and the Apple a publié un premier album (Rouge Squadron, 2012). Bien que les paroles de celui-ci sont majoritairement en Italien cela ne les a pas empêchés de quitter leur pays en diverses occasions, pour une tournée au Brésil et pour plusieurs dates en Autriche, en France et au Royaume Uni.

Aujourd’hui le groupe termine l’enregistrement de son nouvel album à Londres avec l’ingénieur et producteur Ricky Damian. L’album sortira en 2017 et comptera dix titres, pour la plupart en anglais, témoignant la volonté de donner une dimension plus internationale à ce projet musical.

►https://www.youtube.com/ watch?v=3iwX7COeoaY

La Drasqua – RAP

Passionnés de rap français, la Drasqua puise son inspiration dans le rap des années 90 jusqu’à aujourd’hui mais aussi dans le rap outre-atlantique, le reggae, le funk ou encore la pop. Composé de deux rappeurs (Uccio et Veï), le groupe a commencé à rapper il y 4 ans en participant à des open mic et à des jam-sessions sur l’ensemble de la scène hip hop parisienne.

Accompagné de leur beatmaker Mr Wish, le groupe travaille actuellement sur la sortie d’un EP. Sur scène, ils seront accompagnés de la chanteuse Nalla Sauer ainsi que leur backeur Shétif.

►https://www.youtube.com/ watch?v=S_JNptUt5kE

Student Kay – R’N’B / HIP-HOP

Percussionniste, auteur-compositeur interprète, Student Kay a grandi dans une famille de musiciens. Après diverses expériences musicales avec des artistes tels que Tsholo Nkésé, The Philistines ou encore avec la formation jazz Labandaludo ; Student Kay décide en 2015 d’entamer une carrière solo. Il sort son premier single « Girls in the 21 century » en décembre 2015 et prépare actuellement la sortie de son premier EP.

Sa musique laisse une empreinte musicale nouvelle. Elle est le fruit d’un environnement multiculturel, fusionnant de nombreux genres musicaux allant du jazz moderne (Robert Glasper), hip-hop (J-Dilla), Classique (Yoko Kanno) au rock progressif (Circa Survive).

Sur scène, Student Kay déchaîne la foule accompagnée du pianiste Matthieu Truffinet et du DJ Bolivard. »

►https://www.youtube.com/ watch?v=Gk0SlXVCJ_I

Telegraph – ÉLECTRO

Percussionniste et batteur au conservatoire d’Angers depuis 12 ans, c’est en 2016 que Telegraph se lance dans un projet solo né d’une envie de création dans la musique électronique. Inspiré par des artistes comme Bonobo, Flume, Thylacine ou encore Rone ; Telegraph produit des ambiances assez douces aux sonorités parfois world. Il sort son premier EP autoproduit, Night Stories en novembre 2016. Sa participation au tremplin est enjeu puisqu’elle lui offre pour la première fois, l’occasion de sortir de son home studio pour se produire sur scène.

►https://soundcloud.com/ telegraphmusic/niam-niam

PRIX DU PUBLIC /// offert par Les Sorbonnales

C’est à vous, public, que revient la responsabilité de désigner l’artiste qui se produira aux Sorbonnales 2017 devant plus de mille personnes.

PRIX ENREGISTREMENT /// offert par Sorbonne Universités en partenariat avec le Studio d’enregistrement du Poisson Barbu – Paris 18ème

Le vainqueur du prix enregistrement aura l’occasion de passer 4 jours dans les studios du Poisson Barbu.

PRIX ACCOMPAGNEMENT /// offert par FGO-Barbara

FGO-Barbara offre au vainqueur du prix, un accompagnement personnalisé permettant d’aider l’artiste à évoluer selon ses besoins.

PRIX FESTIVAL /// offert par Sorbonne Univeristés et l’Imaginarium Festival

Ce prix offre l’occasion à l’artiste de se produire sur la grande scène de l’Imaginarium Festival qui aura lieu le 3 et 4 juin 2017. Le vainqueur de ce prix aura l’occasion de se retrouver aux côtés de Deluxe, Etienne de Crécy,Naive New Beaters ou encore Isaac Delusion.

JURY PROFESIONNEL

– Romain Bordes /// Directeur artistique chez Sony ATV

– Jérôme Ghern /// Directeur artistique chez Roy Music

– Pierre Plassier /// Bookeur chez Control Production

– Benjamin Delobelle /// Accompagnateur à FGO-Barbara

– Anne-Sophie Hulin /// Chargée de production à FGO-Barbara

JURY UNIVERSITAIRE

– Yann Migoubert /// Chef de service au service culturel de l’Université Paris Sorbonne

– Angélique Gilson /// Chef de projet vie associative et soutien aux étudiants à Sorbonne Universités

– Jean-Yves Mathy /// Responsable des initiatives étudiantes et de l’action culturelle à l’Université Pierre et Marie Curie

Adresse:

FGO-Barbara

1 rue Fleury 75018 Paris

Métro Barbès Rochechouart, La Chapelle, Gare du Nord

www.fgo-barbara.fr

FGO-Barbara est accessible aux personnes à mobilité réduite. FGO-Barbara est bénéficiaire des agréments SCPP et SPPF.

Inscriptions gratuites :

https://www.billetweb.fr/ sorbonne-live2017

Boire & manger :

vins, bières § sandwichs

Demi min : 3€ min et pinte min 6€ min