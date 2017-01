Tours des facs @Paris 3: émission finale

Robin Renucci s’empare ici de la pièce de Jerry Sterner, satire du processus d’OPA hostiles et des relations entre la finance et l’industrie.

D’un côté, il y a Franck Kafaim, « l’avaleur », trader à la City de Londres, génie du rachat d’entreprises, qui possède un furieux appétit de vie, de pouvoir, d’argent, de tout. De l’autre côté, sa cible : une entreprise florissante, le « Câble français » de Cherbourg. Le pdg et son assistante, plus âgés, ont donné leur vie à l’entreprise. Ils croient en l’élargissement du bien-être général par l’industrie, ils aiment leur métier, se sont battus pour traverser les crises et en sont fiers. Le spectateur est placé face à ces deux camps, comme dans un ring de boxe. Qui va emporterla partie ? Mais attention, comme les ogres des contes, cet avaleur est séduisant, jubilatoire même !

Drôle et enlevée, la mise en scène met en lumière notre époque. L’ère du capitalisme se consomme, se consume… L’homme est-il encore et toujours un loup pour l’homme ?

