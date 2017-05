Tour des facs @Paris 10 // La Danse des Signes

Dans le cadre du projet « Tour des facs », Radio Campus Paris, en partenariat avec l’Université Paris 10 Nanterre, a proposé au second semestre un atelier de formation aux techniques radiophoniques. L’objectif de ces ateliers est de faire découvrir le monde de la radio aux étudiants en leur proposant une formation d’un semestre autour du média radio : animation, réalisation, montage, reportage, chronique, interview… Au cours du cycle, les étudiants ont monté avec Dania Kaddur, formatrice à Radio Campus Paris, un projet éditorial qui s’est conclu par l’enregistrement d’une émission finale : La Danse des Signes

Dans la Danse des Signes, les étudiantes de l’atelier radiophonique s’emparent de la création chorégraphique de Philippe Ménard Zoom, pour aborder le thème du handicap et de l’accessibilité à l’université. Ce projet, porté par le service culturel de Paris 10, est une performance réalisée par des étudiants et personnels de l’université Paris 10 qui articule langage des signes et mouvement dansé.

Au programme :

-> Une discussion autour du handicap à l’université, un micro-trottoir, un billet d’humeur, une chronique pour tout savoir du langage des signes, un entretien avec un danseur de la troupe, un retour sur la semaine de l’accessibilité et du handicap de l’université de Nanterre et une chronique cinéma.

Les Invités :

-> Yacine, étudiant en langues étrangères appliquées à Nanterre (et grand sportif)

-> Samantha Fortes, chargée d’animation dans le pôle accueil des étudiants internationaux et santé à la Maison des initiatives étudiantes

Musique :

-> The sound of silence – Simon and Garfunkel

-> Vol de misère – Bernie Bonvoisin

-> Waves – Camille (générique)

L’équipe de l’atelier radiophonique de Nanterre :

-> Marion Bazille, Michelle Salord, Fanny Rocher, Arlène Charles-Angèle, Pham Thuy Duong et Fanny Rocher