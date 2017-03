Thelma et Louise : Rencontre avec Geneviève Brisac // 03.03.17

La journée de la femme, le 8 mars, approche à grands pas. Nous avons donc choisi de faire une émission spéciale. Le but? Explorer pleinement les mots et les maux des femmes dans notre société. Pour cela, nous avons convié l’écrivaine Geneviève Brisac à nous parler de littérature, de féminisme et de politique. Écrivaine, éditrice, critique et auteure pour enfants : sa plume s’est toujours intéressée aux problématiques féministes, à leurs ressorts intimes et sociaux. En 1994, elle publie « Petite », un roman qui décrit l’anorexie d’une jeune fille, Nouk, et les étapes qui mènent à sa guérison. Nous revenons avec Geneviève Brisac sur le rôle de la littérature dans la description de cette maladie, et l’importance du langage pour déconstruire les images stéréotypées du corps féminin. Mode, publicité, réseaux sociaux… Mais comment détourner les jeunes filles de cette surenchère de la minceur?

Le collectif pour se sauver ? Au delà des mots intimes, Geneviève Brisac est aussi une femme publiquement engagée. Et c’est sur ce terrain que nous l’interrogeons pour tenter de comprendre le féminisme d’hier et d’aujourd’hui, ses avancées et ses conquêtes à venir. Son dernier roman, « Vie de ma voisine », publié chez Grasset et sorti en janvier 2017 relate la vie de son amie, Eugénie, dont les parents ont été déportés, et qui a dû se construire seule. Une femme forte et indépendante. Et on peut lire au dos du roman : « Vivez, espérez« . Une phrase qui frappe par les temps qui courent et qui rappelle l’importance du collectif dans une société de plus en plus individualiste. Comme une boucle dans l’œuvre de Geneviève Brisac, c’est justement le collectif qui sauve la petite Nouk de son anorexie, dans « Petite« . Le collectif comme une promesse qu’elle nous enjoint donc à partager et à rêver !