Thelma et Louise : Islam, laïcité & féminisme // 14.04.2017

A quelques jours de l’élection présidentielle, Thelma et Louise reçoivent Fouzia Hamhami. Elle est directrice de l’Association des travailleurs maghrébins de France à Argenteuil et référente du réseau femmes au niveau national. Fouzia Hamhami vient nous parler de féminisme, d’intersectionnalité et de laïcité. A l’heure où la femme voilée est attaquée de toute part, à gauche comme à droite, Fouzia Hamhami vient rappeler la difficulté pour ces femmes, souvent victimes de discriminations en raison de leur sexe, mais aussi de leur origine sociale et religieuse, à s’insérer dans la sphère professionnelle. Une triple discrimination qu’on appelle « intersectionnalité » et dont Fouzia vient nous conter la triste réalité, ainsi que son combat pour une société plus juste.

Pour plus d’infos sur les actions de Fouzia Hamhami, rdv sur le site de l’ATMF Argenteuil.