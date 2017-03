Thelma et Louise : Harcèlement & féminisme glamour // 17.03.2017

Thelma et Louise sont de retour et cette semaine pour continuer d’explorer les inégalités entre hommes et femmes : on parle du harcèlement dont les femmes sont victimes dans les transports, mais aussi dans la sphère politique.

Comme d’habitude, on commence par décerner nos Beauvoirs et nos Bavoirs. Premier Beauvoir, on le remet à une vidéo de Cam Clash, une émission de caméra cachée, passée sur France 4. Un épisode très pertinent est sorti pour la journée des droits des femmes, dénonçant le harcèlement dont elles sont victimes dans les transports. L’épisode peut être consulté sur Youtube.