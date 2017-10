Thelma et Louise : Femmes d’ailleurs @Les TroPikantes // 03.10.17

Chères auditrices, chers auditeurs,

Cette semaine on vous emmène dans des contrées lointaine, à la découverte du quotidien des femmes d’ailleurs. Quel est le rapport des femmes marocaines à l’espace public? Comment définir le rôle social des femmes au Sénégal? Quels combats, quelles évolution pour le féminisme ailleurs dans le monde? Pour répondre à toutes ces questions, on s’est rendu au Festival étudiant et engagé Les TroPikantes, au jardin d’agronomie tropicale de Paris. Une première édition audacieuse, montée de toute pièce par les étudiantes de l’Institut d’études de développement économique et social (IEDES).

Rencontres d’ailleurs : Maroc et Sénégal

Autour de la table avec nous, Gaëlle Gillot, chercheuse en géographie sociale, spécialiste de la question du genre dans l’espace public, et qui a beaucoup travaillé au Maroc. Avec elle, on explore les mutations en cours dans ce royaume où les femmes s’émancipent peu à peu, mais restent encore souvent victimes d’une tradition patriarcale toute puissante. Harcèlement de rue, mariage, islam, sexualité : quels sont les enjeux du féminisme marocain aujourd’hui?

On part aussi direction Nianiar, un village de l’ouest du Sénégal. La jeune Maïmouna Haïdara, étudiante au barreau de Paris, a réalisé un documentaire passionnant sur le rôle social des femmes au Sénégal et en Haïti. Regards croisés donne la parole aux femmes, jeunes ou moins jeunes, mais aussi aux hommes : maris, frères, enseignants… Le film esquisse avec humour un portrait de la société rurale sénégalaise, où les femmes, même en ayant d’avantage accès à l’éducation, demeurent majoritairement cantonnées à la sphère domestique.

Vous retrouvez aussi notre chroniqueur macho Théo, toujours prompt à dénoncer les inégalités dont les hommes, eux aussi, sont victimes (lol). On accueille aussi une petite nouvelle dans la team, Barbara, qui vient nous présenter son agenda culturel féministe.

Embarquez avec nous pour un nouveau road trip!