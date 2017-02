Thelma et Louise : Femmes dans la cité & St Valentin // 17.02.17

Bienvenue dans ce onzième voyage aux côtés de Thelma et Louise. Léger changement de casting pour cet épisode un peu spécial : Louise laisse sa place à Bonnie! Et oui, Bonnie a largué son Clyde sur le bord de la route. Et elle a préféré rejoindre Thelma, pour faire un bout de chemin au coeur de l’actualité des femmes… (Pendant que Louise prend quelques jours de vacances).

Au menu de cette nouvelle échappée, d’abord la place des femmes dans l’espace public. Rencontre avec les filles de l’association Féminicités, passionnantes et passionnées. Qui n’a jamais fait semblant d’être au téléphone pour éviter un type louche? Pourquoi l’espace public est-il devenu hostile aux femmes? Quelles pistes pour changer tout ça? Urbanisme, transports, sécurité, sport, éducation et confiance en soi… On part à la reconquête de la cité.

Retrouvez Les Mardis de Féminicités et tous les autres évènements à venir de l’association sur Facebook & Twitter.

Cagole, reine du sud ou Christine, reine du scandale?

Une qui refuse de se cacher dans l’espace public, c’est la « cagole ». Vous savez, cette femme du sud libre et provocante. Le documentaire Cagole Forever de Sebastien Haddouk lui rend un hommage haut en couleur. Retour sur une figure bien plus féministe que ce que l’on croit.

Et puis, la femme du jour, c’est Christine de Suède. Portrait d’une reine scandaleuse et anti-conformiste : élevée comme un garçon, elle méprisait la fragilité des femmes du 17ème siècle. Et n’en faisait qu’à sa tête. Malgré la rigidité des codes de l’époque, elle a su façonner son existence au rythme de ses passions, sans jamais s’encombrer de la bienséance. Aujourd’hui encore, son panache et sa détermination fascinent les historiens.

Ensuite, bien sûr, vous retrouvez votre macho préféré, Théo. Il revient du futur et il a peur. Et si les femmes prenaient le pouvoir?

St Valentin, le bal des clichés

Pour finir, cela ne vous a pas échappé, cette semaine on a célébré la St Valentin. La fête de Cupidon, de l’amour, des amoureux… Mais aussi l’occasion de ressortir tout un tas de clichés sexistes. Surtout que cette année, le 14 février était aussi le jour d’un choc sportif : PSG-Barça, premier huitième de finale de la Ligue des Champions.

Internautes, humoristes et publicitaires s’en sont donné à coeur joie. Stéréotype de la femme castratrice qui empêche son amant de faire ce qu’il veut, de la femme vénale qui exige des cadeaux, de la femme en manque de romantisme qui boude parce qu’elle n’a pas eu son dîner aux chandelles, de la femme qui déteste le foot, parce qu’elle n’y comprend rien… Ne serait-ce pas un peu trop facile, messieurs?

Allez, embarquez avec nous, on flingue les préjugés!