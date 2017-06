Thelma et Louise : Féminisme made in Youtube // 9.06.2017

Chères auditrices, chers auditeurs,

Cette semaine, Thelma et Louise vous proposent une virée spéciale en compagnie de Camille & Justine, deux youtubeuses à l’humour décapant. Depuis la création de leur chaîne Youtube, les deux jeunes femmes collectionnent les likes et les vues. Elles abordent des sujets tantôt légers, tantôt graves. Au micro de Radio Campus, elles nous racontent leurs parcours de comédiennes, et ce que leur nouvelle notoriété 2.0 leur apporte. L’occasion, aussi, d’évoquer leurs rêves pour l’avenir. A travers leurs personnages d’incorrigibles râleuses, elles font émerger de véritables problématiques qui touchent à la vie des femmes : harcèlement de rue, rapports amoureux, avortement ou encore menstruations… Un pari réussi!