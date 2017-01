Thelma et Louise: Culture princesse & théâtre féminin // 06.01.17

Chères auditrices, chers auditeurs,

Pour cette nouvelle année qui commence, Thelma et Louise vous ont concocté un nouveau podcast empreint de culture et d’engagement !

Parole au jeune collectif de théâtre « Louves ». Elles sont une dizaine de jeunes comédiennes à avoir eu envie de conjuguer théâtre au féminin. Avec enthousiasme et détermination, elles racontent leur parcours, leur projet et le sens de leur engagement. Et découvrez en avant-première quelques extraits de leur adaptation de Sodome ma douce, un texte de Laurent Gaudé, qu’elles joueront (elles l’espèrent) sur la scène du théâtre de la Bastille en mai 2017. Beau et puissant. Retrouvez le collectif « Louves » et tous leurs projets sur leur page Facebook.

Thelma et Louise évoquent aussi « Le Paris des femmes », un festival de dramaturgie du 6 au 8 janvier au théâtre des Mathurins à Paris. On aime, car de grandes plumes contemporaines et exclusivement féminines s’y expriment autour d’un même thème, celui du scandale : Marie Nimier, Ariane Ascaride ou encore Leïla Slimani…

Athlètes, mères ou princesses?

Et l’on revient également sur l’injonction de la maternité faite aux femmes, qui est très présente dans la publicité. Illustration parfaite : le coup de gueule des internautes contre le spot de la marque Clearblue et son ciblage des « jeunes filles en âge de procréer »… Puis dans la traditionnelle Minute Macho de notre chroniqueur Théo, on discute de la place des femmes dans le sport de haut niveau et de leur reconnaissance. Sont-elles moins encouragées à se lancer dans des carrières d’athlètes? Pourquoi le sport féminin ne fait-il pas autant recette que son versant masculin? Et surtout, question capitale : les joueuses de beach-volley sont-elles vraiment obligées d’être vêtues de mini-shorts ultra courts? Enfin, dans Le Conseil de Mère-Grand, on décrypte le mythe de la princesse. Princesses passives et fleurs bleues contre princesses insolentes et guerrières intergalactiques. Et parce qu’on ne pouvait pas l’oublier, dédicace à la regrettée Carrie Fisher et sa grandiose princesse Leia… La guerre est déclarée.

Voilà de quoi commencer l’année 2017 en beauté!