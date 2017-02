Tout Foutre On Air reçoit Vitalic !

Ce mercredi 22 février, quel plaisir d’accueillir Vitalic dans Tout Foutre On Air à l’occasion de la sortie de « Voyager » son 4ème album et au début de la tournée qui l’accompagne! Une heure et demie en compagnie d’un pilier de la scène électronique française depuis plus de quinze ans.

Vitalic, techno cowboy

C’était en 2002. Pascal Arbez, aka. Vitalic, produisait « Ok Cowboy« , son premier album. Un manifeste qui allait marquer une génération entière de fans de musique et de producteurs électroniques français. Déjà, les frères Dewaele avait donné au morceau « la Rock 01 » une place de titulaire indiscutable remixé à toutes les sauces dans ses mythiques compilations « As heard on radio Soulwax« . Mais bien plus qu’un simple titre phare entouré d’autres tracks efficaces, c’est un vocabulaire musical original qu’on découvrait. Des structures rythmiques qui « tricotent » entre les doubles croches rapides de la ligne mélodique et des beats lourds qui semblent vouloir secouer le tapis à une seule main, des montées furieuses dignes de Mad Max… Un style reconnaissable entre tous, à l’heure pourtant où la démocratisation numérique avait tendance à lisser les productions de chacun… Un artiste singulier, puissant, majeur en somme. Flashmob, son 2ème album, suivait en 2009 et déclinait avec autant de brio cette identité electro-rock. Puis Rave Age en 2012, en référence à une époque de la musique électronique plus radicale.

Voyager, from disco to new-wave

Le 20 janvier 2017, Vitalic lance son Voyager (Citizen Records), un quatrième disque qui prend la forme d’un hommage à l’énergie sombre de la disco. On est plongé dans cette ambiance dès la pochette qui aurait eu toute sa place dans les coursives du Studio 54. En dix titres compacts, Vitalic propose une version très personnelle de cette musique qui sait faire danser le tragique et rendre épique le futile. Un subtil mélange entre l’envoutante disco de Georgio Moroder et l’injonction à danser de Patrick Cowley.

Le premier single, « Waiting for the stars » (composé en dernier) est voile pailleté posé sur une structure d’acier, comme un résumé de ce disque.

Mais ce « Voyager » n’est pas un musée 70’s. On retrouve au cours du voyage la froideur de la new wave, des paysages plus electro-rock (« Nosomi »), le tout avec une efficacité très contemporaine. Le son est en permanence 100% identifiable à Vitalic. On aime ce mélange de claviers rares et de chaleur analogique, combinés avec les possibilités infinies du numérique. Le producteur a su garder la nécessaire part d’imperfections rythmiques et mélodiques, qui assure toute l’authenticité de ce disque. Préserver aussi une forme d’audace comme sur le très Klaus Nomiesque « Eternity », et une pleine maitrise de son propre style sans pour autant tomber dans la caricature.

Voyager sur la routes…

Voilà donc un artiste solo au sommet de son identité musicale, et qui intègre avec justesse des collaborations variées : le vieux compagnon Joachim Garraud sur certaines prod, Miss Kittin sur l’excellent « Hans is driving » ou encore Mark Kerr de Maestro sur le deuxième single « Use it or Lose it« . On a apprécié ce disque qui procure un plaisir immédiat et une approche rafraichie de la disco… et on lui fait confiance pour y associer un live exfoliant dont il a le secret : L’Olympia de mars est complet… mais un Zénith s’annonce pour la fin 2017 et les dates de la tournée française et européenne de Vitalic sont dispo ici!

Vitalic en carte blanche dans TFOA!

Après une playlist TFOA d’intro avec deux très belles exclus de Cosmo Vitelli et DDDXIE, on accueillera Vitalic pour une emission en direct intégralement dédiée à son nouvel album Voyager et à la carte blanche détonnante qu’il nous a préparée.

***

C’est Tout Foutre On Air avec Vitalic!

C’est ce mercredi 22 février de 21:00 à 22:30.

C’est en live sur le 93.9FM en région parisienne & partout dans l’univers en streaming juste ici !