Tout Foutre On Air reçoit Laura Cahen

Ce mercredi 17 mai, Tout Foutre On Air a le plaisir de recevoir Laura Cahen pour nous présenter son magnifique premier album « Nord » sorti fin février . Au programme : une interview, une carte blanche et une session live de Laura Cahen dans le studio de Radio Campus Paris !

« Nord », 1er album de Laura Cahen

On connaissait depuis 2012 le talent vocal de Laura Cahen et ses qualités de song writter. Mais pouvait-on s’attendre à pareille réussite pour un premier album… Nord n’est pas un simple recueil des chansons. En onze étapes, au rythme des quatre saisons, Nord est l’histoire d’une migration, d’un exil même, contée par une chamane plus qu’une chanteuse. Ce voyage, c’est celui de sa famille du nord de l’Afrique vers le Nord de la France. Pourtant, à l’écoute, on le placerait volontiers dans les Grandes Plaines américaines… Et partout dans ce disque, l’air. Cet air qui inspire le mouvement. Cet air qui donne un souffle épique. Cet air enfin qui ne saurait être libre puisqu’il n’a de barrière à franchir.

« Loin », à l’orée de l’album, choisit l’horizon comme seul cap. Ces chansons ne pouvaient naître que d’une base capable de voyager et faire voyager: la guitare en picking et la voix en volutes. Viennent s’y mêler cordes, choeurs, reverbs, mais peut-être surtout batteries et percussions qui sans cesse évoquent la marche en avant de l’exil. Le grand soin porté aux arrangements enrichit les couleurs du voyage, et permettent d’en ressentir le Froid, les ondulations des Roseaux, le Feu qui réchauffe et rassure autant qu’il détruit. Nord est un disque contemplatif, où de longues plages musicales en disent autant que les couplets. On y retrouve aussi le plaisir de chansons pures, directes et entêtantes comme Réverbère.

Les cigognes s’envolant pour clore ce disque, on pense aux racines arrachées, à la transmission des épreuves du passé par-delà les générations. Le fond et la forme se répondent avec pertinence et légèreté, faisant de ce premier album Nord de Laura Cahen un compagnon d’insomnie, un disque de chevet. On salue bien sur le travail de production de Samy Osta, qui s’impose décidément comme l’un des tous meilleurs français (Juniore, La femme, Feu! Chatterton, Rover). On parle de signature vocale pour évoquer la singularité des grandes voix. Laura Cahen signe ici de sa plus belle plume.

***

C’est Tout Foutre On Air avec Laura Cahen !

C’est ce mercredi 17 mai de 21:00 à 22:30 avec de la beauté, des disques et du live.