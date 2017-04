Tout Foutre On Air reçoit Albin de la Simone

Ce mercredi 8 mars, Tout Foutre On Air a eu le plaisir de recevoir à nouveau Albin de la Simone, pour nous présenter son cinquième album L’un de nous (Tôt ou Tard). Au programme : une interview, une carte blanche et une session live de 3 titres d’Albin de la Simone dans le studio de Radio Campus Paris !

« L’un de nous », ou l’art de choisir.

Il le tient. Le voici enfin ce disque cohérent de bout en bout. Mélancolique et tendre. Lucide et onirique. Ce disque plein qu’on espère dans la discographie d’un artiste aussi singulier et talentueux qu’Albin de la Simone.

L' »Un de nous » est une déclinaison de douze chansons enregistrées avec une unité de temps, de lieu et de méthode. Un squelette piano-voix enregistré en à peine deux jours au studio Ferber, sobre, direct et presque nu, comme l’emotion qu’il aime créer sur scène dans ses lives « acoustiques ». Sur ce canevas vient se broder une multitude d’arrangements de cordes, de choeurs, mais aussi de scies, de cloches, et autres enluminures. Il en ressort une clarté et un romantisme maîtrisé d’une rare beauté.

L’Un de nous nous parle en tout et partout du choix. Dans sa facture, il a d’abord fallu choisir ce piano aux teintes mates et confortables. Mais aussi choisir une compagne (Une femme), choisir de renoncer à la bagatelle (À midi on m’a dit), choisir de sourire au temps qui passe (Ma barbe pousse) et aux drames de l’existence (Embrasse ma femme). Le titre lui même et la pochette de l’album (signée Sophie Calle) prônent la singularité face à la multitude. On y voit la marque d’une démarche artistique pleinement assumée par Albin de la Simone qui depuis le single « Moi, Moi, Moi » avec Emiliana Torrini sur son précédent album (et qui refait une apparition), semble revendiquer l’originalité de la forme et du fond pour toucher le plus grand nombre. Les textes sont sublimes et toujours servis par la musique. On ne saurait que trop vous recommander l’écoute de cet album aussi délicat que précis. De la chanson majeure, peu importe la mode, et le mode.



***

C’est Tout Foutre On Air avec Albin de la Simone !

C’est ce mercredi 08 mars de 21:00 à 22:30.